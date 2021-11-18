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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:08283

Сумчанка заявила, что работники "Новой почты" украли у нее 10 кг сахара

Клиентка "Новой почты" подозревает сотрудников почтового оператора в воровстве. По ее словам, они украли у нее 10 кг сахара.

Об этом она рассказала на странице компании в Facebook. По ее словам, воровством якобы занимаются в отделении №1 города Сумы, пишет Обозреватель.

Что произошло

По словам клиентка "Новой почты", ей пришла посылка – мешок сахара. В нем должно было быть 50 кг.

"Усердный мальчик сам привез в авто, и помог загрузить в машину. А дома я увидела, что мешок разорван снаружи – у завязки – и внутри разорван полиэтилен, взвесила – 40 кг вместо 50-и. Украли 10 килограмм", – рассказала она.

Жалоба клиентки "Новой почты"

При этом женщина подчеркнула: она не сомневается в том, что мешок был разорван специально. Причиной такого мнения является аккуратный разрыв, сделанный так, чтобы сахар не рассыпался.

Произошедшее она назвала позором. "Ваши работники шарят по посылкам и воруют. Позорная ситуация", – подытожила клиентка "Новой почты".

Что говорят в "Новой почте"

В ответе под постом о воровстве своих сотрудников в "Новой почте", по сути, никак не прокомментировали ситуацию. Там только пообещали провести проверку случившегося.

"Пожалуйста, напишите нам номер накладной посылки. Чтобы мы могли все проверить", – говорится в ответе.

 
Общество
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