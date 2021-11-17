На Сумщине грузовик сбил велосипедиста

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло недалеко от села Чернеча Слобода Бурынской объединенной территориальной громады, велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Как предварительно установили сотрудники полиции, 49-летний водитель автомобиля Mersedes-Benz допустил наезд на 65-летнего велосипедиста.
В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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