На Сумщине грузовик сбил велосипедиста Полиция Бурынщины устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался велосипедист.

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло недалеко от села Чернеча Слобода Бурынской объединенной территориальной громады, велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Как предварительно установили сотрудники полиции, 49-летний водитель автомобиля Mersedes-Benz допустил наезд на 65-летнего велосипедиста.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.