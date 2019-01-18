Сумчанин, бросивший гранату в толпу посетителей ночного клуба, осужден за сопротивление и насилие в отношении правоохранителя в СИЗО

Речь идет о мужчине, обвиняемом в том, что 10 июня 2018 года бросил в толпу посетителей ночного клуба в г. Сумы гранату. Приговором суда первой инстанции он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако апелляционный суд отменил это решение и в настоящее время идет повторное рассмотрение дела. С 2018 года мужчина находится в СИЗО, где неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка, а однажды отказался выходить из камеры, вел себя агрессивно, в частности, нанес работнику несколько ударов. Правоохранитель получил легкие телесные повреждения.
По приговору суда 23 ноября 2021 года он признан виновным в инкриминированных преступлениях и приговорен к 1 году 1 месяцу лишения свободы (ч. 2 ст. 342 и ч. 2 ст. 345 УК Украины). В случае осуждения лица за преступление, совершенное в ночном клубе, указанное наказание может быть присоединено к приговору, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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