В Сумах пожарные спасли от уничтожения жилой дом 23 ноября в 8:28 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения по ул. Нижнелепеховская в Сумах.

О пожаре сообщил владелец, почувствовавший резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен очередной караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 18 кв. м, фронтон постройки на площади до 5 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на расположенный рядом жилой дом.

В 8:43 возгорание локализовали, а в 9:28 – израсходовав на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.