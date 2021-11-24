В Сумах пожарные спасли от уничтожения жилой дом

О пожаре сообщил владелец, почувствовавший резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен очередной караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 18 кв. м, фронтон постройки на площади до 5 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на расположенный рядом жилой дом.
В 8:43 возгорание локализовали, а в 9:28 – израсходовав на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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