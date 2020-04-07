На Сумщине нашли труп неизвестного мужчины 21 ноября на территории с. Доценковка Лебединского района обнаружила тело неизвестного мужчины.

Приметы: возраст около 40-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.

Особые приметы: татуировка на левом предплечье в виде орла с приподнятыми крыльями с надписью.

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