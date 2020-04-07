На Сумщине нашли труп неизвестного мужчины

Приметы: возраст около 40-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.
Особые приметы: татуировка на левом предплечье в виде орла с приподнятыми крыльями с надписью.
При наличии информации звонить по номерам: 068-777-0-112 или 102.
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