Від завтра міська галерея у Сумах знову приймає відвідувачів

Семен Яровий презентує виставку “Моє літо”. Дивовижна краса рідної природи, яскраве різнобарв'я на полотнах, чаруюче натхнення та сонячне тепло літа! Встигніть насолодитися неймовірною красою!
Вхід вільний з дотриманням правил карантинних обмежень. Відвідання Сумської міської галереї можливе лише за наявності:
1. Документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації — паперовий сертифікат або Дія. Для іноземців — іноземний сертифікат.
2. Негативного ПЛР тест чи експрес-тесту (термін дії 72 години).
3. COVID-сертифіката про одужання (дійсний 180 діб із моменту першого позитивного ПЛР тесту, яким виявлено COVID-19) — довідка чи сертифікат у Дії.
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