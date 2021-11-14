Від завтра міська галерея у Сумах знову приймає відвідувачів З 24 листопада Сумська міська галерея відчиняє двері для бажаючих отримати насолоду яскравим живописом.

Семен Яровий презентує виставку “Моє літо”. Дивовижна краса рідної природи, яскраве різнобарв'я на полотнах, чаруюче натхнення та сонячне тепло літа! Встигніть насолодитися неймовірною красою! Вхід вільний з дотриманням правил карантинних обмежень. Відвідання Сумської міської галереї можливе лише за наявності: 1. Документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації — паперовий сертифікат або Дія. Для іноземців — іноземний сертифікат. 2. Негативного ПЛР тест чи експрес-тесту (термін дії 72 години). 3. COVID-сертифіката про одужання (дійсний 180 діб із моменту першого позитивного ПЛР тесту, яким виявлено COVID-19) — довідка чи сертифікат у Дії.