Сумчан запрошують поговорити про активізм

26 листопада об 11:00 Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» та громадський простір Розумний Хаб запрошують представників громадських організацій, преси, місцевої влади та небайдужих громадян взяти участь в дискусії «Зростання активізму: Чи готові мешканці Сумщини брати відповідальність у свої руки?»
Чи залучені сумчани до участі в громадському активізмі?
Чи готові фінансово підтримати громадські організації?
Коли очікують на реформи?
Кого вважають джерелом влади в країні?
Ці та інші питання запрошені експерти обговорять під час дискусії. Також, учасники порівняють показники Сумської області з даними Загальнонаціонального опитування Програми «Долучайся!», щоб краще зрозуміти специфіку регіону. Під час дискусії всі охочі зможуть поставити свої питання.
Спікерами події стануть:
- Юрій Петрушенко, професор СумДУ, керівник Центру освіти дорослих;
- Дмитро Тіщенко, керівник онлайн-журналу ‘’Цукр’’;
- Максим Корнієнко, координатор Сумської Платформи Реформ;
- Дар’я Кумеда, регіональна представниця Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» в Сумській області.
Трансляція заходу відбуватиметься на сторінках Facebook Програми «Долучайся!» та громадського простору Розумний хаб.
Захід організовано Програмою сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.