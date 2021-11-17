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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:1072

Сумчан запрошують поговорити про активізм

«Зростання активізму: Чи готові мешканці Сумщини брати відповідальність у свої руки?» - така дискусія відбудеться у Сумах.

26 листопада об 11:00 Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» та громадський простір Розумний Хаб запрошують представників громадських організацій, преси, місцевої влади та небайдужих громадян взяти участь в дискусії «Зростання активізму: Чи готові мешканці Сумщини брати відповідальність у свої руки?»

Чи залучені сумчани до участі в громадському активізмі?

Чи готові фінансово підтримати громадські організації?

Коли очікують на реформи?

Кого вважають джерелом влади в країні?

Ці та інші питання запрошені експерти обговорять під час дискусії. Також, учасники порівняють показники Сумської області з даними Загальнонаціонального опитування Програми «Долучайся!», щоб краще зрозуміти специфіку регіону. Під час дискусії всі охочі зможуть поставити свої питання.

Спікерами події стануть:

- Юрій Петрушенко, професор СумДУ, керівник Центру освіти дорослих;

- Дмитро Тіщенко, керівник онлайн-журналу ‘’Цукр’’;

- Максим Корнієнко, координатор Сумської Платформи Реформ;

- Дар’я Кумеда, регіональна представниця Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» в Сумській області.

Трансляція заходу відбуватиметься на сторінках Facebook Програми «Долучайся!» та громадського простору Розумний хаб.

Захід організовано Програмою сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Общество
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