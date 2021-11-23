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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:29509

Сумщина спустилась с 1-го на 8-е место по уровню заболеваемости COVID-19

По показателю загруженности коек с кислородом область уже не превышает индикаторную границу. При норме 65% он находится на уровне 60%.

По информации начальника областного управления здравоохранения Сергея Бутенко, в течение последней недели медики также отмечают снижение показателя госпитализации. В настоящее время он составляет 50-70 человек в сутки против 200 позапрошлой недели. Наблюдается положительная динамика и других индикаторных показателей, в частности снижения уровня заболеваемости, коэффициента выявления случаев инфицирования, уровня госпитализации.

Как пояснил главный санитарный врач области Владимир Збаражский, Сумщина спустилась с 1 на 8 позицию по уровню заболеваемости COVID-19. В первый раз с начала этой волны эпидемии недельный показатель заболеваемости был ниже, чем в стране в целом. Ожидается, что на 47-й неделе снижение заболеваемости будет продолжаться. Однако в целом ситуация остается напряженной.

За последнюю неделю заболело 3100 жителей области, из них 146, к сожалению, умерло. Сегодня активными остается 14 571 больной, из них 1332 человека находятся на стационарном лечении в медучреждениях, 54 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 13 239 человек проходят амбулаторное лечение.

В системе здравоохранения продолжают работать 20 учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, на их базе выделено 2306 коек.

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Общество Коронавирус
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