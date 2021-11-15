В Сумах в центрах вакцинации открыты пункты команды поддержки Дія

Один из таких пунктов команды поддержки Дія в ТРЦ "Мануфактура" посетил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.
«У меня командировка по всем городам Украины и основная задача – посещение пунктов команды поддержки Дія, – рассказал Мстислав Баник. - Карантинные ограничения заставили всех нас ежедневно пользоваться COVID-сертификатами, и некоторым людям, в частности, пожилым людям, необходимы подсказки, как авторизоваться и работать в Дії. Конечно, мы упростили этот процесс как могли, сделали, что даже люди с паспортом-книжечкой могут создать COVID-сертификат в мобильном приложении. Но вопросов все равно возникает немало. Так что эти пункты крайне необходимы сейчас».
По его словам, пункты команды поддержки Дія нужны не только, чтобы помочь людям установить Дію и сгенерировать сертификаты, но и для того, чтобы показать им, какими услугами можно пользоваться в Дії. Кроме того, бывает, что из-за большой нагрузки врач где-то ошибся и из-за этой ошибки человек не может подтянуть COVID-сертификат. Команда поддержки Дія, имея заранее уже проработанные возможные сценарии, может подсказать человеку, что ему делать дальше.
«По Украине около 900 пунктов команды поддержки – это и собственно пункты поддержки в центрах вакцинации и ЦПАУ, где также можно получить консультации, – добавил Мстислав Баник. – На Сумщине пока три точки команды поддержки. Но их будет больше».
Как сообщила советник главы Сумской облгосадминистрации по вопросам инновационных технологий Ольга Залога, пункты команды поддержки Дія будут открыты в трех местах – ТРЦ «Мануфактура», ТРЦ «Киев» и ТЦ «Эпицентр». Графики работы этих пунктов будутсогласовываются в зависимости от графиков обучения студентов-волонтеров. Также будет открыт такой пункт в Шостке, идут переговоры с волонтерами в городах Конотоп и Ромны.
За неделю в Сумах было сделано больше 17 тыс. прививок от COVID-19....
Об этом на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил заместитель директора областного Департамента образования и науки Юрий...
На выходных, 20 и 21 ноября, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации....
Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий поручил провести работу с грмоадами-аутсайдерами, где уровень вакцинации менее 50% населения....
За неделю в Сумах было сделано почти 16 тыс. прививок....