В Сумах в центрах вакцинации открыты пункты команды поддержки Дія Теперь в центрах массовой вакцинации в ТРЦ «Мануфактура», ТРЦ «Киев» и ТЦ «Эпицентр» в Сумах волонтеры будут консультировать жителей Сумщины по работе в приложении Дія и на сайте Дія.

Один из таких пунктов команды поддержки Дія в ТРЦ "Мануфактура" посетил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

«У меня командировка по всем городам Украины и основная задача – посещение пунктов команды поддержки Дія, – рассказал Мстислав Баник. - Карантинные ограничения заставили всех нас ежедневно пользоваться COVID-сертификатами, и некоторым людям, в частности, пожилым людям, необходимы подсказки, как авторизоваться и работать в Дії. Конечно, мы упростили этот процесс как могли, сделали, что даже люди с паспортом-книжечкой могут создать COVID-сертификат в мобильном приложении. Но вопросов все равно возникает немало. Так что эти пункты крайне необходимы сейчас».

По его словам, пункты команды поддержки Дія нужны не только, чтобы помочь людям установить Дію и сгенерировать сертификаты, но и для того, чтобы показать им, какими услугами можно пользоваться в Дії. Кроме того, бывает, что из-за большой нагрузки врач где-то ошибся и из-за этой ошибки человек не может подтянуть COVID-сертификат. Команда поддержки Дія, имея заранее уже проработанные возможные сценарии, может подсказать человеку, что ему делать дальше.

«По Украине около 900 пунктов команды поддержки – это и собственно пункты поддержки в центрах вакцинации и ЦПАУ, где также можно получить консультации, – добавил Мстислав Баник. – На Сумщине пока три точки команды поддержки. Но их будет больше».

Как сообщила советник главы Сумской облгосадминистрации по вопросам инновационных технологий Ольга Залога, пункты команды поддержки Дія будут открыты в трех местах – ТРЦ «Мануфактура», ТРЦ «Киев» и ТЦ «Эпицентр». Графики работы этих пунктов будутсогласовываются в зависимости от графиков обучения студентов-волонтеров. Также будет открыт такой пункт в Шостке, идут переговоры с волонтерами в городах Конотоп и Ромны.