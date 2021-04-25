У полиции Сумщины новый начальник Сегодня глава Национальной полиции Украины, генерал полиции 1 ранга Игорь Клименко представил руководящему составу ГУНП в Сумской области нового главу полиции Сумщины – Сергея Чижа.

До этого он работал заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области – начальником следственного управления.

Новый руководитель сменил Александра Анохина, который был начальником полиции Сумщины больше года. Уже экс-руководитель поблагодарил весь состав за службу, пожелал не потерять наработки, а только приумножать их.

Сергей Чиж поблагодарил за высокое доверие Министра МВД и главу Нацполиции в назначении его на должность начальника полиции. Пообещал усовершенствовать работу полиции Сумщины, поддерживать и улучшать основную деятельность.

Игорь Клименко, обращаясь в руководящий состав полиции Сумщины, акцентировал внимание на главных составляющих работы – вопросах борьбы с преступностью, с оборотом наркотиков, обеспечении видеонаблюдением населенных пунктов области, работе полицейских офицеров громады, обращениях граждан. Но главное, уверен глава Нацполиции, - это доверие населения, а, следовательно, и безопасная среда в местных громадах.

Справка

Чиж Сергей Анатольевич родился 15 декабря 1982 года в городе Карловка Полтавской области. Имеет высшее образование – в 2004 году окончил Национальный университет внутренних дел, в 2007 – Институт последипломного образования Полтавской государственной аграрной академии, в 2012 – Национальную академию внутренних дел по специальностям правоведение, учет и аудит, управление в сфере правопорядка.

Имеет большой опыт работы в следственных подразделениях. Службу в органах начал в должности следователя СО Оржицкого районного отдела Управления МВД Украины в Полтавской области. Работал на руководящих должностях в следственных органах управления МВД Украины в Полтавской области.

В 2015 году назначен на должность заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области – начальника следственного управления.

С 2017 года работал заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области – начальником следственного управления.