В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огонь охватил перекрытие на площади до 2 кв. м, стены на площади до 35 кв. м, потолок на площади до 20 кв. м, мебель и бытовую технику. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 9:52 возгорание локализовали, а в 10:32 – потратив на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным.
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