В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 22 ноября в 9:38 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в г. Конотоп.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил перекрытие на площади до 2 кв. м, стены на площади до 35 кв. м, потолок на площади до 20 кв. м, мебель и бытовую технику. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 9:52 возгорание локализовали, а в 10:32 – потратив на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным.