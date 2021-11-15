В Сумах взят под стражу подозреваемый в убийстве собутыльника По ходатайству следователя и прокурора Окружной прокуратуры города Сумы решением суда 45-летнему подозреваемому в убийстве товарища избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под 190 тыс. грн залога.

Речь идет об убийстве, произошедшем 20 ноября 2021 года в с. Вильшанка. В ходе застолья между хозяином квартиры и его товарищем возник конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение. Когда на место происшествия прибыли стражи порядка, они обнаружили в коридоре на полу пострадавшего без признаков жизни, а на кухне за столом сидел хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.