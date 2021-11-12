На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым и пламя с территории домовладения. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда с. Пустовойтовка.
По прибытии было установлено, что огонь почти полностью охватил автомобиль, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и сарай.
В 7:51 возгорание локализовали, а в 8:02 – потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.
По предварительным данным хозяева подзаряжали аккумулятор автомобиля, не вынимая его из-под капота и оставили его без присмотра, что повлекло за собой короткое замыкание и пожар.
Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Пустовойтовка.
21 ноября в 18.23 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре автомобиля ВАЗ-2107 на автодороге на въезде в с....
Сегодня, 17 ноября, в 2:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Dacia Logan по ул....
15 ноября в 7:08 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Партизанская в г. Ахтырка....
11 ноября в 18:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Dacia Logan по ул. Роменская в...
Вечером 11 ноября на проезжей части на ул. Роменский загорелся автомобиль....