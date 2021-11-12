На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки 22 ноября в 7:34, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля во 2-м пер. Молодежной в с. Пустовойтовка на Роменщине.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым и пламя с территории домовладения. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда с. Пустовойтовка.

По прибытии было установлено, что огонь почти полностью охватил автомобиль, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и сарай.

В 7:51 возгорание локализовали, а в 8:02 – потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

По предварительным данным хозяева подзаряжали аккумулятор автомобиля, не вынимая его из-под капота и оставили его без присмотра, что повлекло за собой короткое замыкание и пожар.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Пустовойтовка.