Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:24293

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки

22 ноября в 7:34, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля во 2-м пер. Молодежной в с. Пустовойтовка на Роменщине.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым и пламя с территории домовладения. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда с. Пустовойтовка.

По прибытии было установлено, что огонь почти полностью охватил автомобиль, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и сарай.

В 7:51 возгорание локализовали, а в 8:02 – потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

По предварительным данным хозяева подзаряжали аккумулятор автомобиля, не вынимая его из-под капота и оставили его без присмотра, что повлекло за собой короткое замыкание и пожар.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Пустовойтовка.

Общество Пожар авто
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине пожарные дважды тушили возгорание легковых автомобилей
Вчера 17:13

На Сумщине пожарные дважды тушили возгорание легковых автомобилей

21 ноября в 18.23 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре автомобиля ВАЗ-2107 на автодороге на въезде в с....

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)
17.11.2021 10:26

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)

Сегодня, 17 ноября, в 2:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Dacia Logan по ул....

В Ахтырке пожарные ликвидировали возгорание гаража и автомобиля, предотвратив взрыв газовой установки
16.11.2021 11:52

В Ахтырке пожарные ликвидировали возгорание гаража и автомобиля, предотвратив взрыв газовой установки

15 ноября в 7:08 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Партизанская в г. Ахтырка....

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание автомобиля (видео)
12.11.2021 10:20

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание автомобиля (видео)

11 ноября в 18:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Dacia Logan по ул. Роменская в...

В Сумах на дороге загорелся автомобиль (видео)
12.11.2021 09:18

В Сумах на дороге загорелся автомобиль (видео)

Вечером 11 ноября на проезжей части на ул. Роменский загорелся автомобиль....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 255 человек
Сегодня 08:30
Сумской борец выиграл международный турнир
Сегодня 12:45
Ночью на Сумщине спасатели ликвидировали пожар в зерносушилке
Сегодня 12:09
У полиции Сумщины новый начальник
Сегодня 11:58
В Сумах взят под стражу подозреваемый в убийстве собутыльника
Сегодня 11:26
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 11:24
Сумська обласна служба зайнятості: підтримка аграрного сектору
Сегодня 11:22
В Белополье самовольно добыли ископаемых на 2 миллиона гривен
Сегодня 11:16
В Украину из США прибыли патрульные катера типа «Island» «Фастов» и «Сумы»
Сегодня 10:51
В Шостке спасли 78-летнюю бабушку, пытавшуюся выпрыгнуть из окна на третьем этаже
Сегодня 10:39
Кому в Сумах отключат свет в среду?
Сегодня 10:09
В больницах Сумщины установят кислородные станции и криоцилиндры
Сегодня 09:44
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.