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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:22306

Сумська обласна служба зайнятості: підтримка аграрного сектору

За 10 місяців поточного року до Сумської обласної служби зайнятості роботодавцями області було надано 19063 вакансії, з них 3141 вакансію від 456 роботодавців сільськогосподарських підприємств.

Протягом січня-жовтня 2021 року укомплектовано 2881 вакансію сільськогосподарського направлення, середній розмір заробітної плати яких становив майже 7 тисяч гривень. Переважна більшість безробітних працевлаштована на посади тракторист та тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (1146 осіб), водій автотранспортних засобів (436 осіб), підсобний робітник (412 осіб), кухар (51 особа), вагар (40 осіб), робітник з догляду за тваринами та робітник фермерського господарства (19 осіб), тваринник (8 осіб). Працевлаштування відбулося на такі підприємства: Селянське фермерське господарство  "Урожай", (79 осіб), СТОВ "Дружба-Нова" (69 осіб), ТОВ "Вітчизна" (52 особи), ТОВ "Альянс" (48 осіб), ФГ "Зернова Долина" (44 особи), ФГ "Світанок" (40 осіб), ТОВ Агрофірма"Хоружівка" (39 осіб), ТОВ "Діамант-Агро" (37 осіб), ТОВ "МХП-Урожайна Країна", ТОВ АФ "Хвиля" (36 осіб), ПСП "Гарант", ТОВ "Агробізнес ТСК ", ТОВ "Агротрейд-Виробництво" (35 осіб), СТОВ "Перемога", ТОВ "Славгород" (34 особи), СТОВ "Вікторія" (33 особи), МП"Гранум" ЛТД, Приватне підприємство "Агропромислова фірма "Україна" (25 осіб).

Роботодавці даної галузі були залучені до інформаційно-консультаційних заходів служби зайнятості. Так, за 10 місяців цього року 172 роботодавці стали учасниками  72 інформаційних семінарів, на яких обговорювались питання щодо запобігання проявам незадекларованої праці, переваг офіційно оформлених трудових відносин, організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, створення нових робочих місць шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Також було проведено 7 міні-ярмарків вакансій на яких здійснювався добір претендентів на вакантні посади водіїв автотранспортних засобів, підсобних робітників, трактористів.

Экономика
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