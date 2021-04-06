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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:44195

В больницах Сумщины установят кислородные станции и криоцилиндры

Об этом сообщил журналистам глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время брифинга.

Ситуация, которая сегодня складывается с заболеваемостью COVID-19, дает осторожные оптимистичные прогнозы относительно загруженности коек в больницах, в том числе и коек, которые обеспечены централизованным кислородом.

Глава облгосадминистрации рассказал, что дефицита кислорода пока нет. В области есть 2306 «ковидных» коек, из них 2153 снабжены кислородом (93,4%). Через кислородные концентраторы подается кислород на 1155 из них. Централизованное кислородоснабжение подведено к 998 местам.

«Как показал опыт, именно кислород высокого давления, которое в больницах обеспечивают через централизованную систему кислородоснабжения, дает максимально хороший результат для лечения больных», - подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Поэтому, как сообщил глава облгосадминистрации, две субвенции общим количеством 54,5 млн грн для обеспечения лечебных учреждений области централизованным кислородом, пойдут на установку там криоцилиндров и кислородных станций. Они будут генерировать кислород в каждом лечебном заведении по отдельности.

«Мы отработали этот вопрос совместно со специалистами Министерства здравоохранения, руководителями лечебных заведений, городскими головами, профильными специалистами предприятий, осуществляющих кислородоснабжение в области, отвечающих за работу кислородных станций в каждом заведении, – говорил Дмитрий Живицкий. - Определили по каждому заведению объем резервирования кислорода. То есть криоцилиндры, которые будут установлены, при максимальной нагрузке должны обеспечивать минимум трое суток кислорода, чтобы не было такого, что машины три раза в сутки привозят кислород. Под каждое лечебное учреждение просчитан объем криоцилиндров».

Облгосадминистрация также ведет работу с местными машиностроителями, которые уже разработали установку генерации кислорода под нужды наших лечебных учреждений. Сейчас они уже производят опытный образец, и ожидается, что в начале следующего года он будет запущен в работу.

Общество Кислородная поддержка
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