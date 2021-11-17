Кому в Сумах отключат свет в четверг?

Отключения связаны с выполнением ремонтных работ на оборудовании подстанции и воздушной линии электропередач.
Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.
Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.
График отключений тут.
Сумской городской район электрических сетей АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 24 ноября....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 23 ноября....
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 22 ноября....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 22 ноября....