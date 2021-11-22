На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 255 человек COVID-19 подтвердили у 255 человек (Конотопский р-н – 60, Ахтырский р-н – 37, Роменский р-н – 55, Сумской р-н – 75, Шосткинский р-н – 28).

По состоянию на 23 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 122 327 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2447 летальных исходов, за минувшие сутки – 41 (Конотопский р-н – 10, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 17, Шосткинский р-н – 5).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 106 303 человек, из них за минувшие сутки – 1208 (Конотопский р-н – 134, Ахтырский р-н – 146, Роменский р-н – 221, Сумской р-н – 466, Шосткинский р -н – 241).