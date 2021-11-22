На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 255 человек

По состоянию на 23 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 122 327 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2447 летальных исходов, за минувшие сутки – 41 (Конотопский р-н – 10, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 17, Шосткинский р-н – 5).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 106 303 человек, из них за минувшие сутки – 1208 (Конотопский р-н – 134, Ахтырский р-н – 146, Роменский р-н – 221, Сумской р-н – 466, Шосткинский р -н – 241).
Статистику предоставила сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 205 человек (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 24, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 451 человек (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 34, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 461 человека (Конотопский р-н – 99, Ахтырский р-н – 73, Роменский р-н – 79, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 662 человек (Конотопский р-н – 120, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 82, Сумской р-н –...