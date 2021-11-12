Стартовал чемпионат Сум среди детско-юношеских команд

«Ника» – «ДЮСШ им. Масалатина» Николаевка 4:1
ФК «Великая Рыбица» - «КДЮСШ «Сумы» 0:12
«Барса-2013» - «Динамо» (Белополье) 8:0
«Барса-2012» - «Явор» Краснополье 5:3
«ДЮСШ Степановского сельсовета» - «Ахтырка» 3:4
Сегодня, 20 ноября, прошли матчи второго предварительного раунда Кубка Украины по футзалу....
Сегодня, 20 ноября, команды АФС сыграют ответные матчи второго предварительного этапа Кубка Украины....
АФФК «Сумы» в принципиальном матче проигрывают «ДЕ Трейдингу» с Доннетчины....
Сегодня, 12 ноября, стартовал 4-й тур чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
Cегодня, 12 ноября, АФФК «Сумы» сыграет матч 11-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....