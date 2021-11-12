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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:03163

Стартовал чемпионат Сум среди детско-юношеских команд

В воскресенье, 21 ноября, в спортивном комплексе Сумского государственного университета состоялись матчи первого тура открытого чемпионата города Сумы по футзалу среди детско-юношеских команд.

«Ника» – «ДЮСШ им. Масалатина» Николаевка 4:1

ФК «Великая Рыбица» - «КДЮСШ «Сумы» 0:12

«Барса-2013» - «Динамо» (Белополье) 8:0

«Барса-2012» - «Явор» Краснополье 5:3

«ДЮСШ Степановского сельсовета» - «Ахтырка» 3:4

Спорт Футзал
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