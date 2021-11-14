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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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«Альянс» еле отыгрался в матче с аутсайдером

Сегодня, 22 ноября, липоводолинский «Альянс» в Сумах принимал «ВПК-Агро» с Днепропетровщины.

Игра 19-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге прошла на пустом стадионе «Юбилейный».

Встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы: 4-я команда против 13-й. Хозяева открыли счет на 17-й минуте благодаря пенальти в исполнении Сергея Загинайлова. На 31-й минуте Евгений Шевченко сравнял счет, а в начале второго тайма вывел гостей вперед. На 52-й минуте счет стал и овсе угрожающим – с пенальти отличился Станислав Кулиш.

Однако на 58-й и 69-й минуте два гола снова с пенальти в исполнении Сергея Загинайлова принесли хозяевам ничью, хотя спустя две минут Станислав Кулиш, пробивавший уже 5-й пенальти в этом матче, не сумел забить.

В итоге 3:3, у «Альянса» продолжается неудачная серия матчей (в 6 играх всего 4 очка), но с 30 очками в 18 играх наши по-прежнему на 4-м месте.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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