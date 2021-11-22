В Сумах автобус и микроавтобус не поделили дорогу

На месте происшествия инспекторы установили, что 56-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic во время изменения направления движения не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автобусом I-VAN, водитель которого двигался в попутном направлении. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Trafic админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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