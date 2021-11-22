Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:10324

В Сумах автобус и микроавтобус не поделили дорогу

Сегодня утром около 8.40 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ильинской.

На месте происшествия инспекторы установили, что 56-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic во время изменения направления движения не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автобусом I-VAN, водитель которого двигался в попутном направлении. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Trafic админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Кролевце пьяная водительница сбила ребенка и сбежала с места ДТП
Сегодня 11:24

В Кролевце пьяная водительница сбила ребенка и сбежала с места ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия в г. Кролевец, 15-летняя пешеходка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу....

В Путивле автомобиль влетел на кладбище, сломав забор и несколько надгробий
Сегодня 11:08

В Путивле автомобиль влетел на кладбище, сломав забор и несколько надгробий

Проломленная кладбищенская ограда, глубокий след и разрушенные могилы – эту картину утром 20 ноября увидели жители Путивля на центральном «старом»...

В Глухове в ДТП пострадал пешеход
20.11.2021 13:46

В Глухове в ДТП пострадал пешеход

Событие произошло сегодня ночью по улице Пивоварова в Глухове....

В Конотопе сбили пешеходку
20.11.2021 10:50

В Конотопе сбили пешеходку

Конотопские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировалась женщина-пешеход....

Под Сумами грузовик столкнулся с легковушкой: спасатели помогли высвободиться 2 пострадавшим
20.11.2021 10:48

Под Сумами грузовик столкнулся с легковушкой: спасатели помогли высвободиться 2 пострадавшим

19 ноября в 7:43 отделения 2-й государственной пожарно-спасательной части и 26-го государственного пожарно-спасательного поста привлекались для помощи во время дорожно-транспортного...

Новости

В Сумской области за воскресенье COVID-19 подтвердили у 205 человек
Сегодня 08:46
В Сумах автобус и микроавтобус не поделили дорогу
Сегодня 18:10
В Сумах депутат горсовета и жена советника мэра по дешевке выкупили коммунальные помещения
Сегодня 18:08
Чиновники с Сумщины стали лучшими в… футзале
Сегодня 17:50
На Сумщине пожарные дважды тушили возгорание легковых автомобилей
Сегодня 17:13
В Сумах госпитализировали 42 ребенка с ОРВИ
Сегодня 17:11
Мошенники украли деньги: апелляционный суд обязал «Vodafone» возместить сумчанке моральный ущерб
Сегодня 16:36
Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2021»
Сегодня 16:31
Міжнародний тиждень тестування: де у Сумах зробити тест на ВІЛ
Сегодня 16:27
Дорогу к новому детсаду в Сумах обещают доделать уже завтра
Сегодня 15:55
Полиция Кролевца разыскивает мошенника, который выманил у женщины 35 тысяч гривен
Сегодня 15:50
В Сумах начнут производить посуду из использованного кофе
Сегодня 15:32
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.