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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:08439

В Сумах депутат горсовета и жена советника мэра по дешевке выкупили коммунальные помещения

Два коммунальных помещения в Сумах получили новых владельцев.

В Сумах приватизировали два нежилых помещения коммунальной собственности. Об этом сообщает Департамент обеспечения ресурсных платежей.

Первый объект приватизации расположен по адресу: пр-т Курский, 133. Его общая площадь – 109,1 м2. Новым владельцем стал ФЛП Лазарев Е.А., который выкупил помещение за 213,4 тыс. грн без НДС.

Ефрем Александрович Лазарев является депутатом горсовета с 20320 года от партии «Слуга народа».

Еще одно нежилое помещение расположено по ул. Пушкина, 55. Общая площадь объекта приватизации составляет 108,9 м2. Выкупила его гражданка Баранова А.Н. В бюджет территориального общества уплачено 496,15 тыс. грн без НДС.

Оксана Баранова является женой депутата горсовета от «Батькивщины» и советника мэра Сум Александра Зименко.

Политика Александр Зименко Ефрем Лазарев
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