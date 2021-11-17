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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:49636

В Сумах дали 3 года экс-кадету за изнасилование девушки

К 3 годам лишения свободы приговорен юноша, который в Сумах напал на 23-летнюю девушку и изнасиловал ее.

При публичном обвинении Сумской окружной прокуратуры решением Сумского апелляционного суда 22 ноября 2021 года оставлен в силе приговор суда первой инстанции, которым юноша приговорен к 3 годам лишения свободы за изнасилование и нанесение легких телесных повреждений девушке (ч. 1 ст. 152 и ч. 12). 125 УК Украины).

В суде доказано, что событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. На то время 23-летняя девушка возвращалась с работы домой. В одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударивший ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Случайный прохожий испугал преступника, и тот скрылся. Через несколько часов патрульные полицейские по описанию потерпевшей разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Нападающим оказался 16-летний сумчанин. Приговора суда обвиняемый ждал под домашним арестом.

Прокуратура настаивала на максимальной степени наказания – 4 годах лишения свободы, поэтому решается вопрос об обжаловании указанного приговора в суде высшей инстанции.

Досудебное расследование проведено Сумским районным управлением полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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