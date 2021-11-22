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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ночью в Лебедине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и хозпостройки

Сегодня, 22 ноября, в 4:45, на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения по ул. Мира в г. Лебедин.

О пожаре сообщил владелец, увидевший через окно охваченную пламенем кровлю сарая. На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что из-за запоздалого вызова огонь полностью охватил деревянный сарай и перекинулся на кровлю рядом расположенного хозяйственного сооружения, охватив перекрытие на площади до 20 кв. м, кровлю на площади до 45 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части сарая, соседские хозяйственные постройки и жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, который был расположен в 3 км от очага горения.

В 4:59 возгорание локализовали, а в 7:41 – израсходовав на тушение почти 17 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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