В Сумах госпитализировали 42 ребенка с ОРВИ Об этом сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано уменьшение случаев заболевания на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Среди заболевших 47% это дети до 18 лет – 873 ребенка. Госпитализированы на прошлой неделе 249 жителя города, в том числе 42 ребенка. Это 13,4% от всех заболевших.