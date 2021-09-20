В Сумах госпитализировали 42 ребенка с ОРВИ

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано уменьшение случаев заболевания на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Среди заболевших 47% это дети до 18 лет – 873 ребенка. Госпитализированы на прошлой неделе 249 жителя города, в том числе 42 ребенка. Это 13,4% от всех заболевших.
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