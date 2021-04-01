Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2021»

У конкурсі, ініційованому Асоціацією благодійників України, можуть брати участь благодійники/волонтери, волонтерські, благодійні та громадські організації, молодіжні об’єднання, представники медіа та інші – всі, хто надавали благодійну чи волонтерську допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2021 року.
Кінцевий термін подачі заявок – 7 березня 2022 року (включно). Заявку можна завантажити за лінком. Детальніша інформація за телефоном: 067-164-04-11 (в робочі дні та години), e-mail: konkurs.blago@gmail.com; офіційні сайти конкурсу: http://vboabu.org.ua/, http://blagoukraine.org/, фб.: https://www.facebook.com/BlagodijnaUkraina
Цьогоріч оргкомітетом конкурсу визначено 25 конкурсних номінацій, у яких заявка може брати участь. Заповнюючи заявку необхідно обрати одну, або декілька номінацій під які підпадає діяльність організації чи проєкт:
Основні колективні номінації:
- Благодійність великого бізнесу.
- Благодійність середнього та малого бізнесу.
- Корпоративна благодійність.
- Колективне волонтерство.
- Всеукраїнська благодійність.
- Регіональна благодійність.
- Місцева благодійність.
- Благодійність в охороні здоров’я.
- Благодійність в освіті та науці.
- Благодійність в культурі та мистецтві.
- Благодійність в соціальній сфері.
- Благодійність в сфері екології та охорони довкілля.
- Благодійність в захисті України.
- Благодійність неурядового сектору.
- «Добро починається з тебе».
- «Молодіжні благодійні ініціативи».
- Благодійна акція року.
- «Платформа добра».
- «Інновації в благодійності».
Індивідуальні номінації:
- Благодійник року.
- Волонтер року.
- Менеджер року у сфері доброчинності (окрема заявка – ЗАВАНТАЖИТИ).
Спеціальні номінації:
- Народний благодійник.
- Медіа і благодійність.
- Допомога з-за кордону.
Кожна конкурсна заява буде оцінена незалежною експертною радою, до складу якої входять експерти з різних галузей, запрошені Організатором до участі. У кожній із вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу, переможець буде оголошений на церемонії нагородження, що відбудеться навесні 2022 року у Києві. Відзнака переможця Національного конкурсу «Благодійна Україна» – унікальна бурштинова статуетка «Ангел добра». Лауреати, які посядуть друге та третє місце нагороджуються спеціальними дипломами.
Детальна інформація про конкурс: https://blagoukraine.org/ukr/about.html.