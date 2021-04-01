Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2021»

У конкурсі, ініційованому Асоціацією благодійників України, можуть брати участь благодійники/волонтери, волонтерські, благодійні та громадські організації, молодіжні об’єднання, представники медіа та інші – всі, хто надавали благодійну чи волонтерську допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2021 року.

Кінцевий термін подачі заявок – 7 березня 2022 року (включно). Заявку можна завантажити за лінком. Детальніша інформація за телефоном: 067-164-04-11 (в робочі дні та години), e-mail: konkurs.blago@gmail.com; офіційні сайти конкурсу: http://vboabu.org.ua/, http://blagoukraine.org/, фб.: https://www.facebook.com/BlagodijnaUkraina

Цьогоріч оргкомітетом конкурсу визначено 25 конкурсних номінацій, у яких заявка може брати участь. Заповнюючи заявку необхідно обрати одну, або декілька номінацій під які підпадає діяльність організації чи проєкт:

Основні колективні номінації:

Благодійність великого бізнесу. Благодійність середнього та малого бізнесу. Корпоративна благодійність. Колективне волонтерство. Всеукраїнська благодійність. Регіональна благодійність. Місцева благодійність. Благодійність в охороні здоров’я. Благодійність в освіті та науці. Благодійність в культурі та мистецтві. Благодійність в соціальній сфері. Благодійність в сфері екології та охорони довкілля. Благодійність в захисті України. Благодійність неурядового сектору. «Добро починається з тебе». «Молодіжні благодійні ініціативи». Благодійна акція року. «Платформа добра». «Інновації в благодійності».

Індивідуальні номінації:

Благодійник року. Волонтер року. Менеджер року у сфері доброчинності (окрема заявка – ЗАВАНТАЖИТИ).

Спеціальні номінації:

Народний благодійник. Медіа і благодійність. Допомога з-за кордону.

Кожна конкурсна заява буде оцінена незалежною експертною радою, до складу якої входять експерти з різних галузей, запрошені Організатором до участі. У кожній із вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу, переможець буде оголошений на церемонії нагородження, що відбудеться навесні 2022 року у Києві. Відзнака переможця Національного конкурсу «Благодійна Україна» – унікальна бурштинова статуетка «Ангел добра». Лауреати, які посядуть друге та третє місце нагороджуються спеціальними дипломами.

Детальна інформація про конкурс: https://blagoukraine.org/ukr/about.html.