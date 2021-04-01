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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2021»

Цьогоріч стартує 15-й ювілейний Національний конкурс «Благодійна Україна-2021», який має на меті відзначити найкращі благодійні та волонтерські ініціативи, реалізовані протягом 2021 року

У конкурсі, ініційованому Асоціацією благодійників України, можуть брати участь благодійники/волонтери, волонтерські, благодійні та громадські організації, молодіжні об’єднання, представники медіа та інші – всі, хто надавали благодійну чи волонтерську допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2021 року. 

Кінцевий термін подачі заявок – 7 березня 2022 року (включно). Заявку можна завантажити за лінком. Детальніша інформація за телефоном: 067-164-04-11 (в робочі дні та години), e-mail:  konkurs.blago@gmail.com; офіційні сайти конкурсу: http://vboabu.org.ua/http://blagoukraine.org/, фб.: https://www.facebook.com/BlagodijnaUkraina

Цьогоріч оргкомітетом конкурсу визначено 25 конкурсних номінацій, у яких заявка може брати участь. Заповнюючи заявку необхідно обрати одну, або декілька номінацій під які підпадає діяльність організації чи проєкт:

Основні колективні номінації:

  1. Благодійність великого бізнесу.
  2. Благодійність середнього та малого бізнесу.
  3. Корпоративна благодійність.
  4. Колективне волонтерство.
  5. Всеукраїнська благодійність.
  6. Регіональна благодійність.
  7. Місцева благодійність.
  8. Благодійність в охороні здоров’я.
  9. Благодійність в освіті та науці.
  10. Благодійність в культурі та мистецтві.
  11. Благодійність в соціальній сфері.
  12. Благодійність в сфері екології та охорони довкілля.
  13. Благодійність в захисті України.
  14. Благодійність неурядового сектору.
  15. «Добро починається з тебе».
  16. «Молодіжні благодійні ініціативи».
  17. Благодійна акція року.
  18. «Платформа добра».
  19. «Інновації в благодійності».

Індивідуальні номінації:

  1. Благодійник року.
  2. Волонтер року.
  3. Менеджер року у сфері доброчинності (окрема заявка – ЗАВАНТАЖИТИ).

Спеціальні номінації:

  1. Народний благодійник.
  2. Медіа і благодійність.
  3. Допомога з-за кордону.

Кожна конкурсна заява буде оцінена незалежною експертною радою, до складу якої входять експерти з різних галузей, запрошені Організатором до участі. У кожній із вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу, переможець буде оголошений на церемонії нагородження, що відбудеться навесні 2022 року у Києві.  Відзнака переможця Національного конкурсу «Благодійна Україна» – унікальна бурштинова статуетка «Ангел добра». Лауреати, які посядуть  друге та третє місце нагороджуються спеціальними дипломами.

Детальна інформація про конкурс:  https://blagoukraine.org/ukr/about.html.

 
 
 
Общество Благотворительность
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