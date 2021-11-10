Полиция Кролевца разыскивает мошенника, который выманил у женщины 35 тысяч гривен

Днем на мобильный телефон 50-летней женщины позвонил по телефону неизвестный мужчина, который представился работником службы безопасности одного из банков Украины.
Во время разговора собеседник предложил снижение процентной ставки по кредиту. На что женщина согласилась. Поэтому псевдобанкир сообщил, что он создал виртуальную карточку, на которую нужно перевести деньги с имеющейся кредитной карты заявительницы. По его словам, после этих действий она сможет пользоваться кредитными средствами с пониженными процентами.
Женщина выполнила все инструкции «работника банка», а позже поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество». Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.
Полиция подчеркивает гражданам не доверять незнакомым собеседникам. Тем более не предоставлять им никакой конфиденциальной информации по банковским счетам.
Помните: на ваши средства, находящиеся на карточных счетах, охотятся мошенники, умудрившиеся изобрести множество хитроумных способов незаконного снятия с них денег. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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