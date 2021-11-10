Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:5054

Полиция Кролевца разыскивает мошенника, который выманил у женщины 35 тысяч гривен

Под предлогом понижения процентной ставки по кредиту злоумышленник завладел средствами кролевчанки.

Днем на мобильный телефон 50-летней женщины позвонил по телефону неизвестный мужчина, который представился работником службы безопасности одного из банков Украины.

Во время разговора собеседник предложил снижение процентной ставки по кредиту. На что женщина согласилась. Поэтому псевдобанкир сообщил, что он создал виртуальную карточку, на которую нужно перевести деньги с имеющейся кредитной карты заявительницы. По его словам, после этих действий она сможет пользоваться кредитными средствами с пониженными процентами.

Женщина выполнила все инструкции «работника банка», а позже поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество». Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.

Полиция подчеркивает гражданам не доверять незнакомым собеседникам. Тем более не предоставлять им никакой конфиденциальной информации по банковским счетам.

Помните: на ваши средства, находящиеся на карточных счетах, охотятся мошенники, умудрившиеся изобрести множество хитроумных способов незаконного снятия с них денег. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Фейковые банкирши выменяли у сумчанки больше 300 тыс. грн
19.11.2021 17:56

Фейковые банкирши выменяли у сумчанки больше 300 тыс. грн

Более 68 000 гривен и почти 10 000 долларов выманили у пожилой женщины псевдоработники банковского учреждения....

Сумчанка потеряла 100 тысяч, пообщавшись с фейковым банкиром
18.11.2021 15:26

Сумчанка потеряла 100 тысяч, пообщавшись с фейковым банкиром

Более 100 000 гривен потеряла сумчанка, поддавшись мошенническим действиям телефонного собеседника....

Полицейские разыскивают мошенников, которые обогатились за счет 83-летнего сумчанина
13.11.2021 12:04

Полицейские разыскивают мошенников, которые обогатились за счет 83-летнего сумчанина

Пожилой мужчина, поверив неизвестным телефонным собеседникам, потерял все свои сбережения....

Жителям Ромен звонят мошенники от имени мэра
12.11.2021 17:04

Жителям Ромен звонят мошенники от имени мэра

Об этом сообщил сам мэр Ромен Олег Стогний в Фейсбуке....

Мошенник завладел кредитными средствами жительницы Сумщины
10.11.2021 17:57

Мошенник завладел кредитными средствами жительницы Сумщины

Жертвой Интернет-мошенников стала жительница пгт Знобь-Новгородское....

Новости

В Сумской области за воскресенье COVID-19 подтвердили у 205 человек
Сегодня 08:46
Дорогу к новому детсаду в Сумах обещают доделать уже завтра
Сегодня 15:55
Полиция Кролевца разыскивает мошенника, который выманил у женщины 35 тысяч гривен
Сегодня 15:50
В Сумах начнут производить посуду из использованного кофе
Сегодня 15:32
Силачи с Сумщины отличились на Кубке Украины по пауэрлифтингу
Сегодня 15:10
Сумские патрульные задержали убийцу
Сегодня 14:53
В Конотопе дали 5 лет за угон авто
Сегодня 14:31
Бобры-вредители в Глухове: затопили мост через реку и устроили потоп в жилых домах
Сегодня 14:00
В Сумах дали 3 года экс-кадету за изнасилование девушки
Сегодня 13:49
Тарифы на проезд для присоединенных к Сумам сел могут уменьшить за счет горбюджета
Сегодня 13:21
Самбисты с Сумщины отличились в Харькове
Сегодня 12:43
Ночью в Лебедине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и хозпостройки
Сегодня 12:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.