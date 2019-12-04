Силачи с Сумщины отличились на Кубке Украины по пауэрлифтингу 21 ноября в Коломые завершился Кубок Украины по пауэрлифтингу.

В нем принимали участие спортсмены с Сумщины.

Первое место в весовой категории до 76 кг среди женщин заняла судья национальной категории Виталия Алисименко (100 кг + 60 кг + 110 кг = 270 кг). Среди мужчин в весовой категории до 74 кг глуховчанин Андрей Степанов получил «золото» (270 кг + 177,5 кг + 260 кг = 707,5 кг).

Первые места на кубке Украины по классическому жиму лежа заняли: Екатерина Поцелуева (г.Глухов, п/к до 57 кг, 77,5 кг) и Виктория Лишневская (г. Сумы, п/к до 69 кг, жим 90 кг). Мария Сазонова (г. Глухов, п/к до 57 кг, жим 62,5 кг) заняла третье место. Второе командное место завоевала сборная Сумской области.

Первое место команда области завоевала на кубке по жиму лежа. Екатерина Поцелуева (90 кг) и Виктория Лишневская (97,5 кг) стали первыми, Мария Сазонова – второй (70 кг).

Первое место на кубке Украины по жиму лежа получил Денис Коноваленко (г.Кролевец, в/к до 105 кг, жим 257,5 кг). Игорь Иванченко из Глухова занял третье место (в/к 105 кг, 190 кг).