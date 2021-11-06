Треть сумчан снова могут оказаться без отопления У КСПУ новая проблема - не чем заплатить за электроэнергию.

Об этом сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила директор ООО «КСПУ» Ирина Рыбальченко.

- В пятницу мы получили предупреждения от «Сумыоблэнерго» и «Энера-Сумы», - поделилась она. – Согласно условий договора мы должны оплатить предоплату, но на счету сейчас 0. Населению мы выставим счета только в начале декабря, а оплата начнется еще позже. У нас надежда только на бюджетные организации. Хотя на сегодня еще 17 бюджетных организаций не пришли за договорами, как бы мы не приглашали, в том числе и городские – школы, поликлиника № 3. Мы надеемся, что до конца ноября заключим все договора. Надежда на Вас, Александр Николаевич, что мы получим какие-то средства до конца месяца.

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение своему заму Николаю Войтенко и директору финдепартамента Светлане Липовой проработать вопрос относительно заключения договоров и 30-процентной предоплаты.