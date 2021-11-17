Сумська обласна служба зайнятості: навчання та перенавчання розширює можливості працевлаштування У січні-жовтні 2021 року за сприяння обласної служби зайнятості 2900 безробітних проходили професійне навчання.

Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, становила 2861 особу.

«Сумською обласною службою зайнятості налагоджений тісний контакт з роботодавцями області щодо забезпечення професійного навчання зареєстрованих безробітних безпосередньо у роботодавця, використовуючи його матеріально-технічну базу та залучення кадрового потенціалу підприємства до навчального процесу. Впродовж 10 місяців поточного року укладено 50 тристоронніх угод між Сумським обласним центром зайнятості, Сумським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та роботодавцями області щодо організації професійного навчання 771 зареєстрованого безробітного на базі роботодавця. Всього за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців проходили професійне навчання 2793 особи», - зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

За вказаний період за направленням служби зайнятості 65 осіб навчалися в Сумському, Рівненському, Львівському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за професіями, які відкривають можливості для започаткування та розвитку власної справи, а саме: бджоляр, перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник, візажист, кравець.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» та з метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян, сприяння їх працевлаштуванню Сумською обласною службою зайнятості за 10 місяців 2021 року видано 12 ваучерів для здійснення перепідготовки за робітничими професіями бджоляр та електрогазозварник.

У січні-жовтні 2021 року проходили професійне навчання 66 осіб з інвалідністю. Навчання здійснювалося в Сумському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за робітничими професіями продавець продовольчих товарів, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, а також підвищення кваліфікації за різними напрямами.