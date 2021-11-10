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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:31234

В Конотопе дали 5 лет за угон авто

К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина за незаконное завладение транспортным средством.

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 32-летнего мужчины, незаконно завладевшего транспортным средством.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый, имея не снятую и не погашенную судимость, 12 августа 2021 года в вечернее время на одной из улиц в г. Конотоп увидел транспортное средство Ford Escort, владелец которого оставил ключи в замке зажигания, а сам отошел. Воспользовавшись возможностью, обвиняемый сел в авто и уехал в неизвестном направлении.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 289 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Угон авто
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