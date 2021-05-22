На Сумщине незаконно подстрелили косулю В субботу, 20 ноября, во время рейда в охотничьих угодьях Сумского района, предоставленных в пользование ООО СМГ «Лебедь», работники Государственной экологической инспекции в Сумской области обнаружили группу лиц, осуществлявших коллективную охоту.

На момент прибытия экоинспекторов охотники уже были с трофеем – самкой косули европейской. Впрочем, оказалось, что у них отсутствует специальное разрешение на добычу диких животных (лицензия), и фактически животное подстрелили браконьерским путем.

По факту грубого нарушения правил охоты работники инспекции составили протокол по ч. 2 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальная санкция статьи предусматривает наложение штрафа в сумме 2040 грн., конфискацию незаконно добытой дичи, ружей и других орудий и средств совершения правонарушения, а также лишение права охоты сроком до трех лет.

Кроме этого, согласно Таксе для исчисления размера возмещения ущерба, причиненного вследствие нарушения законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты, незаконное добывание косули влечет компенсацию ущерба в сумме 32000 гривен. В случае если ветеринарной экспертизой будет установлен факт беременности животного, сумма ущерба увеличится на 16000 гривен за каждого эмбриона.

По данному факту Инспекция готовит материалы для их передачи в суд.