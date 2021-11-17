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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:24540

В Кролевце пьяная водительница сбила ребенка и сбежала с места ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия в г. Кролевец, 15-летняя пешеходка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Как предварительно установили сотрудники полиции, 20-летняя водитель автомобиля Хюндай Туксон допустила наезд на девушку, а затем покинула место дорожно-транспортного происшествия.

Уже через несколько минут полицейские разыскали указанный автомобиль и женщину, которая была за рулем.

В отношении владельца транспортного средства и водителя сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции».

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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