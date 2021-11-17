В Кролевце пьяная водительница сбила ребенка и сбежала с места ДТП

Как предварительно установили сотрудники полиции, 20-летняя водитель автомобиля Хюндай Туксон допустила наезд на девушку, а затем покинула место дорожно-транспортного происшествия.
Уже через несколько минут полицейские разыскали указанный автомобиль и женщину, которая была за рулем.
В отношении владельца транспортного средства и водителя сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции».
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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