В Путивле автомобиль влетел на кладбище, сломав забор и несколько надгробий Проломленная кладбищенская ограда, глубокий след и разрушенные могилы – эту картину утром 20 ноября увидели жители Путивля на центральном «старом» кладбище у пересечения улиц Свободы и Кролевецкой.

Это жутковатое зрелище, мгновенно обросшее слухами, не было следствием ни вандализма, ни шалостей пьяных малолеток, ни следствием раскопок инопланетян – это было просто ДТП. Как объяснили в Путивльском отделе полиции, водитель, житель Путивля, по первому снегу не избрал безопасный режим движения, его легковой автомобиль вылетел с перекрестка, и его не смогло остановить даже ограждение кладбища…

К счастью, водитель не пострадал, чего не скажешь об автомобиле. Полицейскими был составлен административный протокол, согласно ст. 124 АК. Материальный ущерб виновник ДТП пообещал возместить, пишут Путивльские ведомости.