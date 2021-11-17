В Путивле автомобиль влетел на кладбище, сломав забор и несколько надгробий

Это жутковатое зрелище, мгновенно обросшее слухами, не было следствием ни вандализма, ни шалостей пьяных малолеток, ни следствием раскопок инопланетян – это было просто ДТП. Как объяснили в Путивльском отделе полиции, водитель, житель Путивля, по первому снегу не избрал безопасный режим движения, его легковой автомобиль вылетел с перекрестка, и его не смогло остановить даже ограждение кладбища…
К счастью, водитель не пострадал, чего не скажешь об автомобиле. Полицейскими был составлен административный протокол, согласно ст. 124 АК. Материальный ущерб виновник ДТП пообещал возместить, пишут Путивльские ведомости.
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