Тарифы на проезд для присоединенных к Сумам сел могут уменьшить за счет горбюджета

- У нас уже подготовлено Положение и Порядок компенсации разницы в тарифах для коммунального транспорта. Давайте обратим внимание и на присоединенные громады, - отметил мэр Сум Александр Лысенко. - У них будет отдельный транспортный конкурс, и тариф у них выше, чем в городе. Поэтому нужно продумать вариант компенсации разницы в тарифах и для них. Так мы сможем уменьшить тариф для присоединенных громад. Если, например, где-то стоимость проезда 19 грн., плюс 4 грн. компенсации – получится тариф уже в 15 грн. и т.д. Нужно просчитать все тарифы в громадах. Раньше это был район и расчеты были другие. Но теперь нужно сделать так, чтобы порядок, действующий в Сумах, заработал и в Сумской громаде.
Соответствующее поручение получил транспортный отдел горсовета, пишет Ваш шанс.
Получила ответ мэра Сум петиция «Требуем уменьшение тарифа на проезд в общественном транспорте (маршрутках) до 5 (пяти) гривен», которая за...
На сайте онлайн-петиций только вчера, 3 сентября, была зарегистрирована петиция «Требуем уменьшение тарифа на проезд в общественном транспорте (маршрутках) до...
В КП «Электроавтотранс» посчитали экономически обоснованные тарифы на поездки в коммунальном транспорте....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Уменьшение стоимости проезда, пока не будут улучшены условия проезда»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрирована онлайн-петиция «Снизить оплату за проезд в маршрутках, автобусах и троллейбусах, а также сделать бесплатным для инвалидов...