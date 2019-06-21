Тарифы на проезд для присоединенных к Сумам сел могут уменьшить за счет горбюджета На аппаратном совещании в мэрии 22 ноября подняли проблему стоимости проезда в общественном транспорте для жителей громады из присоединенных недавно к Сумам сел.

- У нас уже подготовлено Положение и Порядок компенсации разницы в тарифах для коммунального транспорта. Давайте обратим внимание и на присоединенные громады, - отметил мэр Сум Александр Лысенко. - У них будет отдельный транспортный конкурс, и тариф у них выше, чем в городе. Поэтому нужно продумать вариант компенсации разницы в тарифах и для них. Так мы сможем уменьшить тариф для присоединенных громад. Если, например, где-то стоимость проезда 19 грн., плюс 4 грн. компенсации – получится тариф уже в 15 грн. и т.д. Нужно просчитать все тарифы в громадах. Раньше это был район и расчеты были другие. Но теперь нужно сделать так, чтобы порядок, действующий в Сумах, заработал и в Сумской громаде.

Соответствующее поручение получил транспортный отдел горсовета, пишет Ваш шанс.