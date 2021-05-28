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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Самбисты с Сумщины отличились в Харькове

19 ноября харьковский Дворец спорта «Локомотив» принимал ІІ Всеукраинский турнир на призы президента ХАСБЕ Юрия Даниляка среди кадетов и юношей.

Среди победителей и призеров были и ахтырчане с сумчанином:

1 место – Владислав Рогальский, Богдан Рогальский

2 место – Егор Колодяжный, Ярослав Тетяненко, Владимир Мазкун

3 место – Игорь Сопитько (все- Ахтырка), Артем Прийменко (Сумы)

Спорт Самбо
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