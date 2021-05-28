Самбисты с Сумщины отличились в Харькове

Среди победителей и призеров были и ахтырчане с сумчанином:
1 место – Владислав Рогальский, Богдан Рогальский
2 место – Егор Колодяжный, Ярослав Тетяненко, Владимир Мазкун
3 место – Игорь Сопитько (все- Ахтырка), Артем Прийменко (Сумы)
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