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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе начнет вещание ХИТ ФМ, а в Шостке - DJ FM

Обе компании стали победителями конкурса на свободные радиочастоты в Сумской области.

На частоту 101,1 МГц в Конотопе – ООО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «МЕДИА МАРКЕТ», г. Киев («ХИТ ФМ»); на частоту 100,0 МГц в Шостке – ООО «УКРАИНСКАЯ РАДИО ГРУППА», г. Киев («DJ FM»).

На частоты в Конотопе и Шостке также претендовало ГП «МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛАТФОРМА ИНОНОВЛЕНИЯ УКРАИНЫ», г. Киев («ДОМ»). Радио Культура подавало документы на ФМ-частоту в Шостке, сообщает представитель Нацсовета по телевидению и радиовещанию в Сумской области Лариса Якубенко.

В общей сложности на конкурс было предложено 109 FM-частот в 97 населенных пунктах 22 областей Украины.

Напомним, что в VI квартале 2021 года было возобновлено проведение конкурсов на свободные радиочастоты, которые находились в резерве Национального совета.

Для Сумской области во время двух конкурсов было предложено 11 частот.

Львиную долю частот (9 частот, в том числе в Сумах и Шостке) получил общественный вещатель: Украинское радио, Радио Проминь, Радио Культура.

Желающих вещать на свободных частотах в г. Глухове и Лебедине не оказалось, поэтому эти ФМ-частоты останутся в резерве Национального совета.

Досуг Радио
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