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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Бобры-вредители в Глухове: затопили мост через реку и устроили потоп в жилых домах

Необычные жалобы посыпались в ЖЭК города Глухова в Сумской области. От коммунальщиков требуют разобраться с местными бобрами, перегородившими плотинами речку Эсмань. Вода вышла из берегов и затопила подвалы близлежащих домов.

Затонул даже мост

- В наших краях бобры живут уже лет пять. Когда-то они поселились на реке Ворскла, а потом переплыли к нам. Ну и начались подтопления, - уверяет нас местный рыбак по имени Виталий. - Из-за них даже мост ушел под воду. А он нужен, чтобы отвести детей в садик и школу. Бобры строят хатки – мост подтапливается. На прошлой неделе я не смог его перейти. Мостик нужно постоянно чинить, иначе он сгниет. Каждый год этим занимаемся. Снимаем старые доски, берем новые и набиваем сверху.

Местные жители специально разваливают дамбы, сделанные бобрами. Но это помогает до поры до времени, пишет КП в Украине.

 

- Мне говорят: иди в исполком, пиши заявление, что бобры мешают. В прошлом году из-за них затопило большую территорию. У нас вдоль речки - карьеры. Даже их залило. По весне хлопцы одну дамбу развалили, но бобры начали ее строить вновь, - сокрушается Виталий. - Речка пропадает, стала намного мельче! Возле села Чернетчина с дамбы вода падает в ручей. Раньше там была глубина более двух метров, можно было купаться. Потом появились бобры, начали рыть норы... Во-первых, люди в них проваливаются. Во-вторых, земля, которую выгребают бобры, остается в ручье. Из-за этого воды в реке становится меньше, вода загрязняется, рыба уходит. Купаться там уже нельзя.

Виталий от имени глуховчан предложил вывезти бобров в другое место. Их же никто отстреливать не будет, разве что отлавливать и вывозить.

Ловить или стрелять не будут

- Никто не может однозначно сказать, что затопления - вина бобров. Что мы видели? В речке образовалась запруда. Возможно, палки и ветки просто принесло течением. Консультировались со специалистами, но они ничего однозначно не ответили, - рассказала «КП в Украине» начальник управления ЖКХ города Глухов Мария Сегеда. - Сейчас от затоплений больше остальных страдают жители улицы Николая Мурашко. Мы расчистили русло речки. А дальше будем наблюдать. Если снова возникнет подобная проблема, значит, однозначно там кто-то что-то строит.

Хотя бобров тоже обижать не хочется. Ни стрелять, ни отлавливать мы их не станем однозначно. Люди хотят, чтобы мы вывезли животных, но это невозможно: у нас таких специалистов нет. У меня бродячих собак ловить некому, а тут бобры.

За советом, как разрешить подобную ситуацию, мы обратились к сотрудникам парка природы «Беремицкое». Он расположен в пойме Десны (Черниговская область), и бобры – ее естественная составляющая.

- У нас очень много бобров, но проблем с ними не возникает, поскольку нет дамб, построенных человеком, - убеждены в парке природы «Беремицкое». – Бобры не станут жить в реке с сильным течением. В Десне течение сильное. Бобры живут только в заболоченных местностях, их хатки никому не мешают. Остановить реку или изменить ее течение животные не могут. Потому в своих бедах мы виноваты сами. Люди строят дамбы – течение замедляется – в стоячей воде поселяются бобры. В 99% случаев в нашей стране в подобных проблемах виноваты сами люди.

По словам нашего собеседника, сейчас все природоохранные организации Европы и США борются за то, чтобы сносить дамбы: во-первых, это неэффективный источник энергии, а во-вторых, искусственные дамбы приводят к застою воды.

Ловить и перевозить зверьков на другое место, по словам нашего собеседника, нежелательно - бобры - территориальные животные.

- Для любого животного переезд – это стресс. Если бобров и перевозить, то в местность, где есть подходящие условия. Природных участков в нашей стране осталось очень мало. В каждой стране должно быть минимум 19% заповедной территории, а у нас даже 8% нет, - говорят в парке. - Если в Глухове подходящие условия для жизни бобров, лучше им там и оставаться. Если животное живет в своей среде, то переезд для них – крайне нежелательное мероприятие.

По мнению специалиста, бобры не могут навредить природе. Да, они действительно заваливают деревья, потому что объедают кору и листья. Но это даже хорошо: срезая большие деревья, бобры освобождают место для света, - прорастают кустарники и луга.

 
 
Общество Бобры
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