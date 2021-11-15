«Альянс» сыграет в Сумах с «ВПК-Агро» Сегодня, 22 ноября, в Сумах пройдет последний домашний матч липоводолинского «Альянса» в осенней части чемпионата.

На стадионе «Юбилейный» липоводолинцы будут принимать команду «ВПК-Агро» с Днепропетровщины. Начало в 17.30. Матч пройдет без зрителей. Трансляция на телеканале «Футбол 3».

Накануне матча «Альянс» с 29 очками на 4-м месте, «ВПК-Агро» с 16 очками на 14-м месте. В первом круге липоводолинцы в гостях разгромили соперника 3:0.