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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:37209

«Альянс» сыграет в Сумах с «ВПК-Агро»

Сегодня, 22 ноября, в Сумах пройдет последний домашний матч липоводолинского «Альянса» в осенней части чемпионата.

На стадионе «Юбилейный» липоводолинцы будут принимать команду «ВПК-Агро» с Днепропетровщины. Начало в 17.30. Матч пройдет без зрителей. Трансляция на телеканале «Футбол 3».

Накануне матча «Альянс» с 29 очками на 4-м месте, «ВПК-Агро» с 16 очками на 14-м месте. В первом круге липоводолинцы в гостях разгромили соперника 3:0.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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