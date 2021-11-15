«Альянс» сыграет в Сумах с «ВПК-Агро»

На стадионе «Юбилейный» липоводолинцы будут принимать команду «ВПК-Агро» с Днепропетровщины. Начало в 17.30. Матч пройдет без зрителей. Трансляция на телеканале «Футбол 3».
Накануне матча «Альянс» с 29 очками на 4-м месте, «ВПК-Агро» с 16 очками на 14-м месте. В первом круге липоводолинцы в гостях разгромили соперника 3:0.
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