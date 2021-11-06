Сумские баскетболистки проиграли харьковчанкам 20-21 ноября в Сумах прошли игры 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд первой лиги.

«СумГПУ – КДЮСШ №1» принимал харьковскую команду «Инваспорт». В первой игре сумчанки вели в счете только в начале встречи, забросив первыми – 2:0. Далее гости взяли инициативу в свои руки, легко доказав свое преимущество 53:78 (12:27, 10:14, 15:14, 16:23).

Лучшими в составе сумчанок были: Виктория Чернова – 16 очков + 7 подборов + 4 перехвата, Виктория Колесник – 10 очков…

Во второй игре гости не оставили сумчанкам ни единого шанса, с самого начала поведя в счете 44:98 (14:28, 9:21, 10:21, 11:28). Лучшей в составе сумчанок была Виктория Колесник – 10 очков.

После трех туров у наших девчат 6 поражений и последнее место в группе.