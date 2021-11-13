Сумские хоккеистки выиграли турнир в Минске В Минске завершился V международный турнир по индорхоккею.

В женском турнире принимали участие две команды с Украины – национальная и молодежная сборные, почти полностью составленные из воспитанниц сумского хоккея.

Сегодня, 21 ноября, национальная сборная играла в финале против хозяек турнира – ХК «Минск». На групповом этапе команды уже встречались, сыграв вничью 4:4. Теперь же сильнее были наши 3:1.

Молодежная команда в матче за 5-е место проиграла с ГХК «Ритм» (Гродно) 4:5.