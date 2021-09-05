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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанка выиграла первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

18-21 ноября в Сумах стартовал новый сезон чемпионата Украины по пляжному волейболу.

Первый тур нового чемпионата прошел на базе крытого волейбольного центра СумГУ. В нем приняли участие 18 мужских и 16 женских пар, среди которых 18 спортсменов представляли Сумы.

Лучшими среди сумчан стала Марина Гладун (представляет Центр олимпийской подготовки пляжного волейбола), которая в паре с Дарьей Романюк из Черноморска выиграла тур. В финале они переиграли еще одну сумско-черноморскую пару – Дарья Донская (ОДЮСШ) – Ева Сердюк. Третье место досталось чисто сумской паре Екатерина Удовенко – Елизавета Тарасенко (обе - ЦОП).

Среди мужчин тур выиграли также представители ЦОП Александр Бойко (Новая Каховка) – Алексей Бублик (Прилуки). Они обыграли в финале запорожцев Владислава Емельянчика и Дениса Денисенко. «Бронза» досталась киевлянам Станиславу Степаненко и Святославу Карвацкому. В решающем матче они обыграли сумчан Владимира Куща и Илью Егорова.

Спорт Пляжный волейбол
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