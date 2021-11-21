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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке пожарные спасли от уничтожения огнем дом на двух хозяев (видео)

20 ноября в 21:18 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом доме двух хозяев по ул. Шевченко в г. Ахтырка.

Звонил сын хозяина одной из половин здания, увидевшего сильное задымление из-под кровли.

На тушение прибыл дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели оперативно приступили к тушению возгорания на кровле дома, общая площадь которой составляла 162 кв. м. Для обеспечения бесперебойной подачи воды автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, находившегося в 1 км от места пожара.

В 21:33 удалось локализовать возгорание на площади около 50 кв. м и предотвратить перекидывание пламени непосредственно на помещение дома. В 21:58 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Для предотвращения таких случаев неукоснительно соблюдайте правила использования обогревательных приборов, следите за их состоянием и устраняйте обнаруженные неисправности!

Общество Пожар
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