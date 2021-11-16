Из-за сильного ветра на Сумщине обесточены 30 населенных пунктов

21 ноября Сумской гидрометцентр прогнозирует облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем от +4°..+9°, пишет Суспільне.
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 22 ноября....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 22 ноября....
Согласно сообщению Сумского центра гидрометрологии ожидается ухудшение погодных условий в ночь с 18 на 19 ноября....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 19 ноября....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 18 ноября....