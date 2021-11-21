В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 451 человек COVID-19 подтвердили у 451 человек (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 34, Сумской р-н – 266, Шосткинский р-н – 73).

По состоянию на 21 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 121 867 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2404 летальных исхода, за минувшие сутки – 12 (Сумской р-н – 12).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 104 664 человек, из них за минувшие сутки – 504 (Конотопский р-н – 18, Сумской р-н – 357, Шосткинский р-н – 129).