В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 451 человек

По состоянию на 21 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 121 867 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2404 летальных исхода, за минувшие сутки – 12 (Сумской р-н – 12).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 104 664 человек, из них за минувшие сутки – 504 (Конотопский р-н – 18, Сумской р-н – 357, Шосткинский р-н – 129).
COVID-19 подтвердили у 461 человека (Конотопский р-н – 99, Ахтырский р-н – 73, Роменский р-н – 79, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 662 человек (Конотопский р-н – 120, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 82, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 549 человек (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 28, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 385 человек (Конотопский р-н – 61, Ахтырский р-н – 26, Роменский р-н – 44, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 387 человек (Конотопский р-н – 129, Ахтырский р-н – 54, Роменский р-н – 48, Сумской р-н –...