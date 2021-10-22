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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пограничники изъяли мобилки на миллион гривен

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили партию смартфонов, перемещавшихся через границу с утаиванием от контроля

В пункт пропуска на въезд в Украину прибыл микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Украины.

Осматривая транспортное средство, пограничный наряд под водительским сиденьем салона автомобиля обнаружил скрытый товар – 47 мобильных телефонов Samsung Galaxy S20 Ultra.

Для принятия дальнейшего правового решения скрыт от контроля товар, общая сумма которого может достигать около 940 тысяч гривен, изъят.

В отношении собственника составлены административные материалы.

Право Граница контрабанда Пограничники
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