Сумские теннисисты вышли в полуфинал Суперлиги

«Теннисная академия» из Сум выиграла 4 матча – у луганского «АСФИР-М» 3:1, харьковского «Строй сити» 3:0, киевского «Поколения» 3:2 и кропивницкой «Виктории» 3:0, и проиграла три – лидерам турнира – полтавской «ТТ ТЕАМ» 0:3, киевской «Фортуне» 2:3 и черниговскому «Пасс-авто» 1:3.
После двух туров у сумчан 22 очка и четвертое место, которое вывело их в полуфинал. Там они встретятся с полтавчанами.
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