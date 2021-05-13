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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские теннисисты вышли в полуфинал Суперлиги

18-20 ноября в Киеве прошел второй тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужских команд Суперлиги.

«Теннисная академия» из Сум выиграла 4 матча – у луганского «АСФИР-М» 3:1, харьковского «Строй сити» 3:0, киевского «Поколения» 3:2 и кропивницкой «Виктории» 3:0, и проиграла три – лидерам турнира – полтавской «ТТ ТЕАМ» 0:3, киевской «Фортуне» 2:3 и черниговскому «Пасс-авто» 1:3.

После двух туров у сумчан 22 очка и четвертое место, которое вывело их в полуфинал. Там они встретятся с полтавчанами.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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