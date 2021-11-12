Сумские хоккеистки вышли в финал в Минске В Минске продолжается V международный турнир по индорхоккею.

В женском турнире принимают участие две команды с Украины – национальная и молодежная сборные, почти полностью составленные из воспитанниц сумского хоккея.

Сегодня после выхода из группы Национальная сборная в полуфинале обыграла «Викторию» из Смолевичей 5:2 и завтра в финале сыграет против ХК «Минск», с которым сыграла в ничью в группе.

Молодежная команда, не выйдя в полуфинал, выиграла у «Текстильщика-БарГУ» 6:0 и зватра сыграет за 5-е место с ГХК «Ритм» (Гродно).