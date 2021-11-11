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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:26196

Сумские футзалисты вышли в следующий круг Кубка Украины

Сегодня, 20 ноября, прошли матчи второго предварительного раунда Кубка Украины по футзалу.

На этом этапе в турнире участвовали две команды с Сумщины. Роменский «Рятувальник» после поражения дома 1:4 в гостях сумел не проиграть, но ничьей 4:4 не хватило для прохода дальше (за роменчан забивали Дмитрий Баранник - 2, Владислав Радченко и один автогол).

Сумская «Технология-Агросвит» после гостевой победы 5:4 выиграла у кременчугской «Геологии» и сегодня 7:3 (забивали Евгений Мороз, Максим Мысловский - 2, Константин Сорока, Евгений Петраков – 2, Роман Прощенко).

Таким образом дальше идет только «Технология-Агросвит». Позже в Кубке примет участие АФФК «Сумы», который выступает в Экстра-лиге.

Спорт Кубок Украины по футзалу Футзал
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