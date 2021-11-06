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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:14263

Под прицелом: почему для трети сумчан отопительный сезон начался на три недели позже? (видео)

Начало отопительного сезона в Сумах на три недели задержали в почти трехстах многоэтажках.

На этот раз задержка стала самой длинной. Одна из главных причин – долги частного теплопоставщика за газ и его транспортировку. Почему так произошло и что будет дальше с этими долгами – смотрите в передаче Под Прицелом на Суспільному.

Общество Отопление
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