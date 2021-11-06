Под прицелом: почему для трети сумчан отопительный сезон начался на три недели позже? (видео) Начало отопительного сезона в Сумах на три недели задержали в почти трехстах многоэтажках.

На этот раз задержка стала самой длинной. Одна из главных причин – долги частного теплопоставщика за газ и его транспортировку. Почему так произошло и что будет дальше с этими долгами – смотрите в передаче Под Прицелом на Суспільному.