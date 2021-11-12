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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:36195

Сумские хоккеистки вышли в полуфинал турнира в Минске

В Минске продолжается V международный турнир по индорхоккею.

Сегодня, 20 ноября, в группе А Национальная сборная Украины обыграла молодежную 6:1 и вышла в полуфинал со второго места, уступив ХК «Минск» только по разнице забитых и пропущенных мячей.

В полуфинале сегодня вечером наши встретятся с ХК «Виктория» (Смолевичи, Беларусь), молодежка сыграет за 5-8-е места.

Спорт Индорхоккей
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