Сумские хоккеистки вышли в полуфинал турнира в Минске В Минске продолжается V международный турнир по индорхоккею.

Сегодня, 20 ноября, в группе А Национальная сборная Украины обыграла молодежную 6:1 и вышла в полуфинал со второго места, уступив ХК «Минск» только по разнице забитых и пропущенных мячей.

В полуфинале сегодня вечером наши встретятся с ХК «Виктория» (Смолевичи, Беларусь), молодежка сыграет за 5-8-е места.